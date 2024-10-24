Барселона розгромила Баварію: огляд матчу Ліги чемпіонів
Каталонська Барселона здобула розгромну перемогу над мюнхенською Баварією в домашньому матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Огляд поєдинку
3 тур. 23 жовтня
Барселона (Іспанія) – Баварія (Німеччина) 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 – 1 Рафінья, 1:1 – 18 Кейн, 2:1 – 36 Левандовський, 3:1 – 45 Рафінья, 4:1 – 56 Рафінья
Барселона: Пенья – Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде, Педрі (Гаві 85), Касадо, Фермін (де Йонг 61), Рафінья (Ольмо 75), Ямал (Фаті 85), Левандовський (Віктор 85).
Баварія: Ноєр – Девіс, Кім Мін Чже, Упамекано, Геррейро (Лаймер 86), Пальїнья (Горецка 60), Кімміх, Олізе (Сане 60), Мюллер (Мусіала 60), Гнабрі (Коман 60), Кейн.
Попередження: Кімміх 27'
Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.