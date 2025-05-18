Відомі перші 19 учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26
Після завершення сезону в Бундеслізі стали відомі 19 команд, які гарантували собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
Це майже половина учасників, всього виступить там 36 клубів – 29 потраплять на пряму, ще 7 визначить кваліфікація.
Хто вже потрапив у основний етап Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
- Англія: Ліверпуль
- Італія: Наполі, Інтер, Аталанта
- Іспанія: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик
- Німеччина: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд
- Франція: ПСЖ, Марсель, Монако
- Нідерланди: ПСВ, Аякс
- Чехія: Славія Прага
- Греція: Олімпіакос
Як відомо, Україна остаточно втратила будь-які шанси на автоматичне місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
Туди у разі чемпіонства в Українській Прем'єр-лізі та вікторії у турнірі команди із зони ЛЧ міг потрапити Шахтар, однак всі надії перехрестив Олімпіакос, який 13 квітня достроково став чемпіоном Греції.
Нагадаємо, чемпіон України розпочне свій шлях в турнірі з другого кваліфікаційного раунду.