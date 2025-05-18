Відомі перші 19 учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26

Після завершення сезону в Бундеслізі стали відомі 19 команд, які гарантували собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Це майже половина учасників, всього виступить там 36 клубів – 29 потраплять на пряму, ще 7 визначить кваліфікація.

Хто вже потрапив у основний етап Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Англія : Ліверпуль

: Ліверпуль Італія : Наполі, Інтер, Аталанта

: Наполі, Інтер, Аталанта Іспанія : Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик

: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик Німеччина : Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд

: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд Франція : ПСЖ, Марсель, Монако

: ПСЖ, Марсель, Монако Нідерланди : ПСВ, Аякс

: ПСВ, Аякс Чехія : Славія Прага

: Славія Прага Греція: Олімпіакос

Як відомо, Україна остаточно втратила будь-які шанси на автоматичне місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Туди у разі чемпіонства в Українській Прем'єр-лізі та вікторії у турнірі команди із зони ЛЧ міг потрапити Шахтар, однак всі надії перехрестив Олімпіакос, який 13 квітня достроково став чемпіоном Греції.

Нагадаємо, чемпіон України розпочне свій шлях в турнірі з другого кваліфікаційного раунду.