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Відомі перші 19 учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26

Олексій Мурзак — 18 травня 2025, 00:08
Відомі перші 19 учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26

Після завершення сезону в Бундеслізі стали відомі 19 команд, які гарантували собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Це майже половина учасників, всього виступить там 36 клубів – 29 потраплять на пряму, ще 7 визначить кваліфікація.

Хто вже потрапив у основний етап Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

  • Англія: Ліверпуль
  • Італія: Наполі, Інтер, Аталанта
  • Іспанія: Барселона, Реал, Атлетико, Атлетик
  • Німеччина: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд
  • Франція: ПСЖ, Марсель, Монако
  • Нідерланди: ПСВ, Аякс
  • Чехія: Славія Прага
  • Греція: Олімпіакос

Як відомо, Україна остаточно втратила будь-які шанси на автоматичне місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Туди у разі чемпіонства в Українській Прем'єр-лізі та вікторії у турнірі команди із зони ЛЧ міг потрапити Шахтар, однак всі надії перехрестив Олімпіакос, який 13 квітня достроково став чемпіоном Греції.

Нагадаємо, чемпіон України розпочне свій шлях в турнірі з другого кваліфікаційного раунду.

Айнтрахт Франкфурт Аталанта Аякс Баварія Барселона Боруссія Дортмунд Ліверпуль Марсель Наполі Олімпіакос ПСВ ПСЖ Реал Мадрид Славія Атлетик Атлетико Мадрид Баєр Леверкузен Інтер Мілан

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