Нант сенсаційно обіграв претендента на Лігу чемпіонів у межах 28 туру Ліги 1

Сьогодні, 4 квітня, матчем Ніцца – Нант стартував 28 тур Ліги 1.

Перемогу з рахунком 2:1 сенсацій святкували гості.

У складі переможців голи забили Дуглас Суарес і Маттіс Аблін. За господарів у воротах опонента розписався Алі Абді.

Футбол – Ліга 1

4 квітня, 28 тур

Ніцца – Нант 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Соарес (11), 1:1 – Абді (14), 1:2 – Аблін (38)

Тепер у Нанта 30 очок. Клуб на 6 балів відірвався від зони вильоту. Ніцца залишилася четвертою, маючи в активі 47 очок.

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Нагадаємо, Аль-Наср завдяки дублю Роналду здобув перемогу над Аль-Хілялем у межах 26 туру Саудівської Про-ліги.