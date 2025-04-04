Нант сенсаційно обіграв претендента на Лігу чемпіонів у межах 28 туру Ліги 1
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Сьогодні, 4 квітня, матчем Ніцца – Нант стартував 28 тур Ліги 1.
Перемогу з рахунком 2:1 сенсацій святкували гості.
У складі переможців голи забили Дуглас Суарес і Маттіс Аблін. За господарів у воротах опонента розписався Алі Абді.
Футбол – Ліга 1
4 квітня, 28 тур
4 квітня, 28 тур
Ніцца – Нант 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Соарес (11), 1:1 – Абді (14), 1:2 – Аблін (38)
Тепер у Нанта 30 очок. Клуб на 6 балів відірвався від зони вильоту. Ніцца залишилася четвертою, маючи в активі 47 очок.
Нагадаємо, Аль-Наср завдяки дублю Роналду здобув перемогу над Аль-Хілялем у межах 26 туру Саудівської Про-ліги.