Страсбург обіграв Ліон у стартовому матчі 27 туру Ліги 1

У п'ятницю, 28 березня, відбувся стартовий матч 27 туру французької Ліги 1, в якому Старсбург завдав поразки Ліону.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Ця перемога дозволила Страсбургу обійти свого сьогоднішнього суперника, команда набрала 46 очок та піднялася на 5 сходинку в турнірній таблиці. Ліон опустився на 6-ту, маючи в активі на 1 бал менше.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

27 тур, 28 березня

Страсбург – Ліон 4:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Сантос, 2:0 – 60 Баква, 2:1 – 62 Толіссо, 3:1 – 73 Емега, 4:1 – 89 Амо-Амеяму, 4:2 – 90+7 Мікаутадзе (пен)

Раніше повідомлялося, що колишні тренери донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі та Паулу Фонсека, які нині тренують Марсель та Ліон відповідно, входять до трійки тренерів, які найбільше заробляють в Лізі 1.

Нагадаємо, напередодні Фонсека був дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.