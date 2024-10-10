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Гравець збірної Грузії: Гра проти України – новий досвід для нас

Руслан Травкін — 10 жовтня, 19:46
Гравець збірної Грузії: Гра проти України – новий досвід для нас
Отар Кітеішвілі
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Хавбек збірної Грузії та австрійського Штурма Отар Кітеішвілі хоче, щоб переможна серія національної команди у Лізі націй продовжилася.

Його слова цитує Sportall.ge.

"Настрій, як завжди, ідеальний. Ми готуємося до важливих і дуже складних ігор. У вересні ми провели вдалі матчі, це заслуга наполегливої ​​роботи та хорошої підготовки. Необхідно продовжити цю успішну серію.

Гра з Україною – це новий досвід для нас. Ми були дуже раді дізнатися, що нас буде підтримувати велика кількість грузинських уболівальників", – сказав Отар.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

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