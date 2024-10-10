Гравець збірної Грузії: Гра проти України – новий досвід для нас

Хавбек збірної Грузії та австрійського Штурма Отар Кітеішвілі хоче, щоб переможна серія національної команди у Лізі націй продовжилася.

Його слова цитує Sportall.ge.

"Настрій, як завжди, ідеальний. Ми готуємося до важливих і дуже складних ігор. У вересні ми провели вдалі матчі, це заслуга наполегливої ​​роботи та хорошої підготовки. Необхідно продовжити цю успішну серію.

Гра з Україною – це новий досвід для нас. Ми були дуже раді дізнатися, що нас буде підтримувати велика кількість грузинських уболівальників", – сказав Отар.