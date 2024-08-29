Лідер ультрас Дніпра – про Дніпро-1: Все придумав Русол, а Бєня дав йому добро

Лідер ультрас Дніпра Євген "Юджин" Переверзєв вважає, що СК Дніпро-1 був створений за ініціативи Андрія Русола та за сприяння Ігоря Коломойського.

Про своє ставлення до Дніпра-1 він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Це все придумав Русол, а Бєня йому дав добро. Ось так вони запустили цей фейковий клуб, використавши команду Берези, яка була на базі його полку 1. За всієї поваги до людини, котра захищає Україну, але всі дотичні до клубу прекрасно знають, що Береза нічого там не вирішував – його поставили і він грав роль президента. Всі питання Дніпра-1 вирішував Русол. Пам’ятаєте, як Супряга вперше переходив у Динамо, а Береза в інтерв’ю говорив, що без нього трансфер не відбудеться. А потім бах – і Супряга вже в Києві! Самі подумайте, як це смішно. Людина до 2014 року була по суті ніким, а через три роки купує клуб і платить сотні тисяч доларів зарплати гравцям та персоналу. Далі – "мінуса" заявились у Другу лігу, порушуючи всі регламентні норми й оминувши участь в аматорській лізі. Користуючись нагодою, хочу передати привіт Павелку, який надав атестат Дніпру-1", – сказав Юджин.

Нагадаємо, в липні цього року Дніпро-1 припинив існування. Андрій Русол, який був генеральним директором клубу, тепер працює на анаолічній посаді в Карпатах.

Коли вже стало зрозуміло, що Дніпро-1 доживає свої останні дні, вищезгаданий Береза та комерційний директор В’ячеслав Фрідман вступили в публічну конфронтацію, в ході якої звинувачували один одного в розоренні клубу.