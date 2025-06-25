Лідер Шахтаря – про свій прогрес: Я став більш зрілим гравцем

Лідер донецького Шахтаря Кевін висловився про свій прогрес, якого він досяг за півтора року в українському клубі.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Вважаю, я став більш зрілим як гравець, продемонстрував необхідну стійкість протягом сезону, зумів відзначитися важливими голами та віддавати гольові передачі, що також були потрібні в контексті боротьби за трофеї. Щодо майбутніх здобутків, то я сподіваюсь, що зможу примножити свій потенціал на користь клубу", – розповів Кевін.

Окрім того, 22-річний вінгер обрав пам'ятні моменти минулого сезону.

"Мабуть, оберу два свої голи в Лізі чемпіонів: перший – у поєдинку з мюнхенською Баварією, другий – у матчі з Брестом. Якщо згадувати мʼяч у ворота Баварії, то це мій дебютний гол у Лізі чемпіонів, тому він, безумовно, дуже особливий та памʼятний", – додав бразилець.

Нагадаємо, Кевін приєднався до Шахтаря взимку 2024 року з Палмейраса за 15 мільйонів євро.

За цей час хавбек зіграв 52 матчі у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше новий головний тренер "гірників" Арда Туран заявив, що Кевін – один з кращих футболістів його команди.