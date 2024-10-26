Квасниця: Рух контролював гру з Чорноморцем

Нападник Руха Ілля Квасниця прокоментував нічию 1:1 з Чорноморцем у матчі 11 туру УПЛ.

Форварда цитує пресслужба львівського клубу.

"Настрій не найкращий, адже Рух налаштовувався на перемогу. Команда контролювала гру, але, на жаль, в кінці матчу ми сіли надто близько до своїх воріт та пропустили гол. Прикро, коли втрачаєш перемогу, домінуючи на полі більшу частину матчу.

Потрібно проаналізувати цю гру, щоб зрозуміти, що пішло не так і чому ми втратили позитивний для нас результат. В епізоді з голом команді вдалося розіграти хорошу комбінацію, а Олексій Сич віддав зручну передачу й мені залишилося лише підставити ногу та забити у пусті ворота", – заявив Квасниця.