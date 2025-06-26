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Твердохліб: Буду доводити, що заслуговую на виклик у збірну України

Олександр Булава — 26 червня 2025, 23:22
Твердохліб: Буду доводити, що заслуговую на виклик у збірну України
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб вірить, що може отримати виклик у національну збірну України.

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.

"Збірна дає шанс новим людям. Бондаренка викликали на останній збір – він якраз грає на моїй позиції. Він теж довго чекав на виклик. Значить, на сьогодні ще не прийшов мій час на те, щоб мене викликали в збірну України.

Потрібно працювати далі. Я в жодному випадку не ображаюсь і це мене ніяк не зачіпає. Буду так само продовжувати тренуватись і доводити, що я дійсно заслуговую на те, щоб мене викликали", – сказав Твердохліб.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Твердохліб забив 14 голів, ставши другим бомбардиром чемпіонату. Наприкінці травня повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Польщі.

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