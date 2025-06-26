Твердохліб: Буду доводити, що заслуговую на виклик у збірну України
Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб вірить, що може отримати виклик у національну збірну України.
Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.
"Збірна дає шанс новим людям. Бондаренка викликали на останній збір – він якраз грає на моїй позиції. Він теж довго чекав на виклик. Значить, на сьогодні ще не прийшов мій час на те, щоб мене викликали в збірну України.
Потрібно працювати далі. Я в жодному випадку не ображаюсь і це мене ніяк не зачіпає. Буду так само продовжувати тренуватись і доводити, що я дійсно заслуговую на те, щоб мене викликали", – сказав Твердохліб.
Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Твердохліб забив 14 голів, ставши другим бомбардиром чемпіонату. Наприкінці травня повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Польщі.