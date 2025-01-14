Інтер на декілька тижнів втратив ключового хавбека

Основний півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу пропустить ще 2 – 3 тижні. В нього стався рецидив м’язової травми.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

30-річний турок отримав травму привідного м’язу стегна під час фіналу Суперкубку Італії проти Мілана (поразка 2:3), після чого пропустив матч Серії А проти Венеції (перемога 1:0). Півзахисник уже був готовий повернутися в гру, проте вчора, 13 січня, у нього стався рецидив старої травми.

Очікується, що відновлення Чалханоглу займе 2 – 3 тижні. Він точно пропустить матчі Серії А проти Болоньї, Емполі та Лечче (15, 19 і 26 січня відповідно), а також поєдинки Ліги чемпіонів проти Спарти та Монако (22 і 29 січня). Під великим питанням і його участь у міланському дербі, яке відбудеться 2 лютого в рамках 23 туру чемпіонату Італії.

У поточному сезоні на рахунку Чалханоглу 6 голів і 2 асисти в 21 матчі за Інтер в усіх турнірах.