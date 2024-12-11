Романтична сага завершилася? Лідер Барселони розірвав стосунки з італійською моделлю

Відносини між юною зіркою Барселони Ламіном Ямалом та 19-річною італійською моделлю Анною Геньйозо викликали бурхливе обговорення у соцмережах, але, здається, історія закінчилася, навіть не розпочавшись.

Ще кілька днів тому пара вперше з’явилася на публіці разом, що породило чутки про їхній роман. Проте тепер Ямал і Геньйозо відписалися одне від одного в Instagram, а футболіст навіть "поставив на паузу" свій лайк під її публікацією, яка підтверджувала їхній зв'язок.

Анна повернулася до Мілана 10 грудня, що спочатку вважалося її особистою справою, але тепер з’являються припущення, що між італійкою та іспанським футболістом стався конфлікт.

Відомо, що Анна є спільною знайомою Ламіна та його товариша по збірній Іспанії Ніко Вільямса. До їхньої першої спільної появи на публіці пара вела активне спілкування в приватному форматі, але офіційного підтвердження роману так і не було. Наразі доля їхніх стосунків залишається під питанням.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 17-річного іспанця 5 голів та 9 асистів у 15 матчах Ла Ліги.