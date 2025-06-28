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Едегор подав до суду на норвезькі видання через конфлікт з будинком та весіллям

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 12:49
Мартін Едегор з дружиною
Мартін Едегор з дружиною
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Капітан Арсенала Мартін Едегор подав судовий позов проти щотижневого журналу Se og Hør та щоденної газети Dagbladet.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

У позові йдеться про порушення права Едегора на приватне життя, яке захищене Європейською конвенцією з прав людини.

Представники футболіста вимагають видалити опубліковану статтю, в якій розповідаються подробиці про будинок Мартіна, який він нещодавно придбав.

А до цього стався конфлікт з журналістами цих двох видань. Минулої суботи, 21 червня, у Едегора було весілля, яке журналістів фізично "попросили" залишити.

Головний редактор Dagbladet Фроде Хансен заявив, що його співробітники зазнали нападу з боку "приватної особи". Ймовірно, мова йде про Гейра Елефсена, менеджера з безпеки заходу.

Нагадаємо, що паралельно із цим Арсенал веде переговори з Валенсією про трансфер захисника молодіжної збірної Іспанії.

Раніше стало відомо, що "каноніри" підписали новий контракт з футболістом, який конкурує з Олександром Зінченком за місце на полі.

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