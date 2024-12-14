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Манчестер Юнайтед націлився на трансфер хавбека ПСЖ

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 14:49
Манчестер Юнайтед націлився на трансфер хавбека ПСЖ

Нідерландський півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс, права на якого належить ПСЖ, зацікавив Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє CaughtOffside.

21-річний гравець наразі перебуває в оренді в Лейпцигу з Парі Сен-Жермен, але не очікується, що він залишиться у німецькому чи французькому клубі.

Ситуацією може скористатися Манчестер Юнайтед, який під керівництвом нового головного тренера Рубана Аморіма готує омолодження складу.

Також гравцем цікавиться Реал, Манчестер Сіті та Барселона. У нинішньому сезоні на його рахунку 11 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що новим наставником Лейпцига може стати екстренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

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