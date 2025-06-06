Йому потрібно в Європу: ексгравець збірної України – про зірку Шахтаря

Колишній гравець збірної України Євген Левченко оцінив майбутнє півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Цитує гравця Sport.ua.

"Я вважаю, що він уже як рік пересидів у Шахтарі. Зрозуміло, що зараз не можуть скласти ціну на цього півзахисника. Я це розумію, але дуже не хочеться, щоб Георгій ще рік сидів у чемпіонаті, який давно переріс, а потім почав регресувати. Уже зараз видно, що в УПЛ півзахисник діє на автопілоті", – розповів він.

Левченко вважає, що Судакову влітку необхідно переходити в європейський клуб.

"Зрозуміло, що Судаков шукатиме в собі мотивацію, але чемпіонат України це не те змагання, де для нього є виклик. Йому потрібно в Європу, і нехай спочатку це буде не топ-клуб, але в будь-якому разі, закордоном у нього продовжиться прогрес. Йому потрібно дати можливість себе проявити, – сказав Левченко.

У сезоні-2024/25 Судаков провів 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 6 асистами.

Наразі головним претендентом на підписання Судакова є Наполі. Раніше повідомлялося про те, що італійський клуб готує заключну пропозицію щодо трансферу українця.