Левандовський – 20-й гравець з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Роберт Левандовський
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Польський нападник Барселони Роберт Левандовський зіграв 121-й матч у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє OptaJose.
Матч 1 туру основного етапу ЛЧ з Монако форвард розпочав з перших хвилин. Таким чином він став 20-м гравцем із найбільшою кількістю матчів у європейському турнірі.
За цим показником він випередив бразильського захисника Роберто Карлоса та португальця Пепе.
Очолює рейтинг гравців з найбільшою кількістю матчів Кріштіану Роналду, у якого 183 поєдинки.
Напередодні історичне досягнення встановив нападник Баварії Томас Мюллер. Матч проти Динамо Загреб став для 35-річного футболіста 152-м за баварців у Лізі чемпіонів.