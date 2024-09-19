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Левандовський – 20-й гравець з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 19 вересня, 23:40
Левандовський – 20-й гравець з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Роберт Левандовський
Getty Images

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський зіграв 121-й матч у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Матч 1 туру основного етапу ЛЧ з Монако форвард розпочав з перших хвилин. Таким чином він став 20-м гравцем із найбільшою кількістю матчів у європейському турнірі.

За цим показником він випередив бразильського захисника Роберто Карлоса та португальця Пепе.

Очолює рейтинг гравців з найбільшою кількістю матчів Кріштіану Роналду, у якого 183 поєдинки.

Напередодні історичне досягнення встановив нападник Баварії Томас Мюллер. Матч проти Динамо Загреб став для 35-річного футболіста 152-м за баварців у Лізі чемпіонів.

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