Колишній тренер Мудрика зізнався, чи вірить в успішне повернення вінгера у футбол

Український спеціаліст Ігор Леонов, який тренував Михайла Мудрика в академії донецького Шахтаря та в київському Арсеналі, оцінив перспективи свого колишнього підопічного після повернення у футбол.

Відповідний коментар він зробив для Meta.

Фахівець заявив, що вінгер Челсі є тим футболістом, на якому можна будувати гру. Він упевнений, що якби не позитивний допінг-тест, той у Челсі був би вже одним з лідерів.

Попри тривалу дискваліфікацію, термін якої досі невідомий, Леонов вважає, що Михайло зможе успішно відновити кар'єру. Він запевнив, що Мудрик професіонал, тому повернеться на футбольне поле в хорошій формі.

"Дай Боже, щоб ця ситуація якомога швидше закінчилася. Проте навіть два роки дискваліфікації не стануть проблемою для цього виконавця, знаючи його характер. Зараз Михайлу 25, а це тільки починається найкращий вік для футболіста. Він дотримується режиму, з ним працюють тренери, але головне, що у нього є величезне бажання повернутися ще сильнішим. Так що на клубному рівні, а найголовніше, у футболці збірної України він ще попсує нерви не одному супернику", – заявив Леонов.

Зазначимо, що востаннє Мудрик виходив на поле наприкінці осені 2024 року. В матчі Ліги конференцій він тоді забив гол Гайденгайму.

Загалом Михайло провів у складі Челсі 73 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 11 асистів. Напередодні його трансфер було визнано найгіршим в історії АПЛ.