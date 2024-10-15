Це "пологовий будинок": Леоненко – про гру збірної України з Чехією

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував гравців збірної України за гру проти команди Чехії у 4 турі Ліги націй (1:1).

Цитує Леоненка "Збірна".

"Я ще до матчу говорив, що буде нічия, щоправда, не знав, яка. Збірну України я вже називаю "пологовим будинком", тому що моменти й голи ми народжуємо. Але гра була рівна, нічийна і нудна.

Найголовніше, і це мінус для Сергія Реброва, що всі наші лідери, як вони самі себе називають, грали однаково з Тортом Прага (Чехією), хоча там зірок немає.

Я вчора взагалі не бачив лідерів на полі, всі були однаковими!

Ребров каже, що ми багато створили моментів, але я так не вважаю. Значить, хтось із нас лукавить, і це точно не я. У мене всі ходи записані! Я це звик робити ще з часів "Великого футболу". Якщо хтось із центру поля у воротаря вдарив, то це не момент", – сказав Леоненко.