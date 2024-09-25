Колишнього воротаря збірної Німеччини затримали за керування авто у нетверезому стані

Колишнього воротаря збірної Німеччини Єнса Леманна затримали за керування автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 54-річний Леманн святкував Октоберфест. Під час зупинки поліцейськими від нього пахло алкоголем. Ексфутболіста довелось доставити до відділку поліції, адже він не зміг пройти тест на алкогольне сп'яніння. На час, поки поліція розслідує справу, у німця вилучили водійські права.

Зазначимо, Леманн завершив свою професійну футбольну кар'єру у 2011 році. Він грав за декілька великих клубів, серед яких Шальке 04, Мілан, Боруссія Дортмунд, Арсенал та Штутгарт. Вигравав кубок УЄФА, Бундеслігу, Англійську Прем'єр-лігу та Кубок Англії.