Лехія підпише ще одного гравця Динамо – журналіст

Польська Лехія підпише чергового українця.

Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка.

За його інформацією, йдеться про 18-річного вінгера Динамо U-19 Кирила Пашка.

Футболіст вже вирушив до Польщі, де пройшов медогляд і найближчими днями приєднається до нової команди.

У минулому сезоні Пашко провів чотири матчі в чемпіонаті України U-19 і один раз зіграв в Юнацькій лізі УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Лехія підписала центрального захисника Динамо Максима Дячука.

У складі польського клубу вже грають кілька представників України – воротар Богдан Сарнавський, захисник Максим Дячук, півзахисники Антон Царенко та Іван Желізко, форвард Богдан В'юнник.