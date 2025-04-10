Челсі з дублем Мадуеке розгромив Легію: огляд чвертьфіналу Ліги конференцій

Польська Легія вдома поступилась лондонському Челсі у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Огляд матчу

Дебютним голом у матчі та в кар'єрі за Челсі відзначився Тайрік Джордж, надалі дубль оформив Ноні Мадуеке. Відзначимо, що два асисти в активі Джейдона Санчо.

Також Крістофер Нкунку не реалізував пенальті на 73-й хвилині.

Футбол – Ліга конференцій-2024/25

10 квітня, 1/4 фіналу

Легія – Челсі 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Джордж, 0:2 –57 Мадуеке, 0:3 – 74 Мадуеке

Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 17 квітня.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері захисника збірної України.