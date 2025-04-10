Челсі з дублем Мадуеке розгромив Легію: огляд чвертьфіналу Ліги конференцій
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Польська Легія вдома поступилась лондонському Челсі у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.
Огляд матчу
Дебютним голом у матчі та в кар'єрі за Челсі відзначився Тайрік Джордж, надалі дубль оформив Ноні Мадуеке. Відзначимо, що два асисти в активі Джейдона Санчо.
Також Крістофер Нкунку не реалізував пенальті на 73-й хвилині.
Футбол – Ліга конференцій-2024/25
10 квітня, 1/4 фіналу
Голи: 0:1 – 49 Джордж, 0:2 –57 Мадуеке, 0:3 – 74 Мадуеке
Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 17 квітня.
Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері захисника збірної України.