Довелось залишатися в укриттях, – легіонер Полісся розповів про період в Ізраїлі

Ізраїльський футболіст Полісся Томер Йосефі розповів, як пройшов його період в Ізраїлі. Він повідомив, що повітряний простір був закритий, тому не можна було покинути країну, а через постійні сирени довелося знаходитися в укриттях.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Не було іншого способу виїхати. Повітряний простір був закритий, і не було інших шляхів. Але я чітко знав, що мені потрібно тренуватися, щоб бути у формі і бути готовим до зборів. Радий, що врешті я тут.

Спочатку я тренувався за програмою, яку мені надав тренерський штаб, виходив на пробіжки. Але після того, як у нас почалися щоденні сирени, нам довелось залишатися в укриттях. Тому мені доводилося тренуватися у закритих приміщеннях, і я працював з тренером з фізпідготовки збірної Ізраїлю ", – сказав Йосефі.

Нагадаємо, на збори Полісся вирушило 23 червня. Команда готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань.

Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).