Легіонер Металіста 1925: Перша ліга – найсильніша ліга з усіх, у яких я грав

Півзахисник Металіста 1925 Ґолден Мафвента назвав Першу лігу України найсильнішою лігою з усіх, в яких він грав.

Його слова передає Український футбол.

"Що думаю про рівень української Першої ліги? Команди сильні. Думаю, що ця ліга найсильніша з усіх, у яких я грав до сьогодні. Чому обрав Металіст 1925? Це хороший клуб. Найкращий клуб для мене", – сказав Мафвента.

24-річний півзахисник також виступав у другому дивізіоні чемпіонату Чехії за Вісков, а також в MLS Next Pro. В Металісті 1925 Мафвента виступає на правах оренди до кінця поточного сезону. На його рахунку 10 матчів.

Нагадаємо, раніше Мафвента проігнорував виклик до збірної Замбії, яка запланувала 25 березня провести товариський матч проти Росії. Матч повинен відбутися в Москві.

Раніше Металіст 1925 підписав контракт з українською дзюдоїсткою Білодід. Деталі угоди з чемпіонкою світу, Європи та бронзовою призеркою Олімпійських ігор не розголошуються.