Півзахисник Металіста 1925 проігнорував виклик до своєї збірної, яка запланувала матч з РФ

Півзахисник Металіста 1925 Ґолден Мафвента проігнорував виклик до збірної Замбії, яка запланувала 25 березня провести товариський матч проти Росії. Матч повинен відбутися в Москві.

Про це повідомила Tribuna.com.

За інформацією джерела, таке рішення хавбек ухвалив, порадившись із керівництвом харківського клубу. У підсумку він вирішив не їхати в табір своєї збірної на березневий збір.

Мафвента виступає за харківський клуб на правах оренди з вересня минулого року. Його контракт належить чеському клубу Вишкова, однак Металіст 1925 може його викупити.

За збірну Замбії хавбек зіграв 8 матчів.

Раніше Металіст 1925 підписав контракт з українською дзюдоїсткою Білодід. Деталі угоди з чемпіонкою світу, Європи та бронзовою призеркою Олімпійських ігор не розголошуються. Незабаром Дар'я приєднається до тренувального процесу команди.