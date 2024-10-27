"Браво, Федерація" та "Де Динамо": топцитати протистояння Динамо – Шахтар

27 жовтня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбудеться головний матч осінньої частини УПЛ – Динамо – Шахтар.

Розпочнеться "Українське Класико" о 18:00. А наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матчі між Динамо і Шахтарем традиційно напружені та яскраві, які майже завжди виходять за межі суто футбольного протистояння.

При цьому учасники цих протистоянь частенько змагаються не лише на футбольному полі, а й поза його межами. Якщо сильно постаратися, то із цитати головних дійових осіб класичного можна впорядкувати цілий збірник. Наразі ж ми обмежимося топвісімкою, як символом нескінченності й того, що таку підбірку можна продовжувати та продовжувати.

"Браво, Федерація"

Ну куди ж без славнозвісної шапки та іронічно-саркастичної похвали федерації? Одна з найбільш відомих фраз не лише Класичного, а й всього українського футболу належить Мірчі Луческу. Тоді ще тренеру гірників. Хто б після таких яскравих словесних перформансів від Містера тоді міг подумати, що колись він очолить киян. Цікаво, з яким коефіцієнтом букмекери приймали б на це ставки.

Легендарна фраза Луческу була озвучена 6 листопада 2006 року під час матчу чемпіонату України Динамо – Шахтар на стадіоні Лобановського. Тоді ж полетіла з голови румунського тренера сіра шапка. Причинно-наслідковий зв’язок доволі простий: Містера неабияк розгнівило вилучення Чигринського. Цікаво, що той матч не дограв і Мілевський, а Срна отримав червону карту вже після закінчення гри за те, що "всипав перцю" арбітру.

Донеччани, до слова, програли з рахунком 0:1. "Чемпіонат України зганьбився!" – резюмував румунський тренер на післяматчевій пресконференції.

"Де Динамо, де?"

Ще одна знаменита фраза сказана представниками Шахтаря. Цього разу відзначився бразилець Жадсон, а трапилося це у знаменитому протистоянні в півфіналі Кубка УЄФА. Нагадаємо, що гірники перемогли з рахунком 2:1. Жадсон, до слова, відзначився забитим м’ячем. Також тоді забивали Бангура та Ілсіньйо.

Після фінального свистка, який констатував перемогу Шахтаря, півзахисник побіг до камер і сказав знамениту фразу "Де Динамо, де?". Згодом бразилець розповідав про те, що таким чином, буцімто, пожартував.

"Наша дружба з Андрієм Ярмоленком завершена"

Зараз Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко – ветерани збірної, приклади для наслідування на футбольному полі й поза його межами. Втім у їх особистих взаєминах зокрема бувало всяке. У 2016 році чергове Класичне завершилося добрячим "махачем", який почався із підніжки-удару Ярмоленка Степаненку. Хто тільки тоді не махав кулаками, а Кучер перед тим і взагалі добрячий забіг з лави запасних видав, аби пробити хук Ярмоленку. Звісно, такі події не красять український футбол, але що було – те було.

Після цього коментар Степаненка був доволі красномовним та категоричним: "Бійка у кінці матчу? Я взагалі не знаю, що сталось. Після третього голу я просто показав емблему нашого клубу на футболці. Я люблю Шахтар і поважаю наш клуб. Я нічого не казав, не провокував нікого. Після цього отримав удар по ногах, потім мене взагалі хтось збив з ніг, причому підло, ззаду. Це був Андрій Ярмоленко? Так от я заявляю на всю Україну – моя дружба з Ярмоленком закінчилась назавжди. Він міг мені зламати ногу, якби вдарив в опорну".

Згодом на благо національної збірної обидва її лідери під пильним наглядом керівництва федерації та журналістів публічно примирилися.

"Програний бій, але виграна війна"

Андрій Ярмоленко знайшов чим відповісти своєму візаві після цього матчу. Лідер киян наголосив у своєму коментарі на тому, що саме його клуб став чемпіоном, попри розгромну поразку від Шахтаря.

"Програний бій, але виграна війна. Пам'ятайте це, а потім цілуйте емблему і бийте себе в груди. Динамо – чемпіон, не забувайте про це", – написав Ярмола у Твіттері.

"Вітаю їх зі срібними медалями – вони їх заслужили"

Словникового запасу Олександру Шовковському вистачало завжди. Однак в більшості випадків легендарний голкіпер Динамо і багаторічний капітан киян у своїх коментарях був доволі стриманим. Програне Класичне, але вигране чемпіонство змусило Сашо грамотно й у своєму стилі покепкувати над запеклим суперником:

"Заради об'єктивності варто сказати, що після того, як ми стали чемпіонами, у нас вже був не той рівень мотивації. Нам не вдалося "достукатися" до гравців, налаштувати їх на матч. По грі можу сказати, що результат закономірний, тому що ми допустили багато помилок. Вітаю Шахтар з перемогою. Вітаю їх зі срібними медалями - вони їх заслужили", – сказав Шовковський.

"Суддівство я не обговорюю, але суддя зіпсував гру"

Олег Блохін – звісно не Віталій Кварцяний і не Ігор Гамула, однак і з його цитат можна зробити непоганий цитатник. "Будемо розбиратися" або ж "Я не розмовляю нігерійською" (якої не існує в природі) – ці та інші цитати вже увійшли в історію та стали мемами.

Щодо протистоянь із "гірниками", то легендарному тренеру належить ще один перл: "Суддівство я не обговорюю, але суддя зіпсував гру". Так Олег Володимирович прокоментував поразку від Шахтаря з рахунком 1:2 в чемпіонаті 2013 року.

"Рано ще вішати медальки Шахтарю"

Роботодавець Блохіна Ігор Суркіс, з яким вони, зрештою, розійшлися точно не друзями, також частенько коментував матчі із Шахтарем з "перчинкою". У 2016 році після програного поєдинку чемпіонату Ігор Михайлович трішки проїхався по федерації та роботі арбітра Романова.

"Повірте мені, інтрига буде – я вам обіцяю. Рано ще вішати медальки Шахтарю, ми будемо боротися. Я про суддівство ніколи не говорю, але якщо не ставити такі пенальті, то давайте зараз вишикуємо Шахтар на полі, і нехай із Федерації їх одразу вже нагородять", – заявив Суркіс коментуючи той матч.

"Якби я перейшов до Динамо, то від мене пішла б дружина"

Ну який же топ і без цитат легенди гірників Даріо Срни. Захисник і багаторічний "кеп" донеччан не соромився називати свою команду кращою у світі, низку промовистих коментарів встиг дати ще, бувши гравцем, однак до нашого цитатника потрапив більш свіжий вислів хорвата.

Вже перебуваючи на адміністративній посаді він сказав наступне: "Якби я перейшов до Динамо, то від мене пішла б дружина"