Шмейхель: Манчестер Юнайтед – найскладніше місце в світі для гри у футбол

Колишній воротар Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель, коментуючи відставку тренера команди Еріка тен Гага, підкреслив, наскільки важко працювати в клубі.

Данця цитує BBC.

"Манчестер Юнайтед – це, напевно, найскладніше місце у світі для гри у футбол. Щодня всі світові ЗМІ обговорюють це. Тобі необов'язково бути найкращим гравцем, але ти маєш бути неймовірно ментально сильним. Хто допомагав Еріку тен Гагу? Ніхто. В Аяксі вони зробили приголомшливу роботу, дійшовши до півфіналу Ліги чемпіонів. Але Манчестер Юнайтед і Аякс – абсолютно різні клуби.

Тиск тут невблаганний. Усе, що ти робиш, розглядається під мікроскопом. В Аяксі не так – люди в Таїланді та Аргентині не стежать за кожним їхнім кроком. Є гравці, які не повинні були опинитися тут. Вони підписали кілька хороших гравців, але недостатньо тих, хто здатний вигравати для Манчестер Юнайтед. Ось чому вже стільки років клуб не досягає того, до чого прагне. АПЛ не виграно, Ліга чемпіонів також залишилася недосяжною", – заявив легендарний голкіпер.