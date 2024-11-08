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Моурінью хоче повернутися в АПЛ

Олег Дідух — 8 листопада 2024, 18:37
Моурінью хоче повернутися в АПЛ
Жозе Моуріньо
ФК Фенербахче

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью хоче вернутися в АПЛ.

Про це повідомляє The Guardian.

За їхньою інформацією, португалець розчарувався у турецькому футболі та хоче покинути Фенербахче. Моурінью мріє повернутися в АПЛ і вважає Ньюкасл найкращим варіантом для себе.

Тренер знаходиться у хороших стосунках із головою правління "Сорок" Ясіром аль-Румайяном і попросив своє оточення стежити за ситуацією в англійському клубі.

З 2021 року Ньюкасл очолює Едді Хау. На даний момент команда посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 15 очок у 10 матчах.

Моурінью вже працював у чемпіонаті Англії з Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом. Тричі – у 2005, 2006 та 2015 роках – вигравав АПЛ з Челсі.

Ньюкасл Фенербахче Жозе Моурінью

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