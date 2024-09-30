Скоулз: Манчестер Юнайтед залишається непідготовленою командою

Експівзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокоментував гру "червоних дияволів" під керівництвом Еріка тен Гага, після розгромної поразки від Тоттенгема (0:3) у матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає Daily Mail.

"Через два з половиною роки (після призначення Тен Гага – прим.) Манчестер Юнайтед залишається непідготовленою командою. Підготуватися ж можна тільки на тренувальному полігоні. Гравці не знають, чого хочуть. Зробіть щось, дайте вболівальникам щось. Тен Гаг похвалив Постекоглу (тренер Тоттенгема – прим.) за те, як діяв Тоттенгем у недільній грі, тож чому б вам не спробувати зробити що-небудь подібне?", – заявив Скоулз.

Зазначимо, що під керівництвом Тен Гага МЮ поставив антирекорд – команда опустилась на 12 місце після 6 турів АПЛ, такого не було з 2013 року. Наразі у команди набрано 7 з 18 можливих очок.

Нагадаємо, нещодавно керівництво клубу повідомило нідерландському наставнику, що у нього є 2 матчі на виправлення ситуації.