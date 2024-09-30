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Скоулз: Манчестер Юнайтед залишається непідготовленою командою

Володимир Кук — 30 вересня, 19:26
Скоулз: Манчестер Юнайтед залишається непідготовленою командою
Ерік тен Гаг
ФК Манчестер Юнайтед

Експівзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокоментував гру "червоних дияволів" під керівництвом Еріка тен Гага, після розгромної поразки від Тоттенгема (0:3) у матчі 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає Daily Mail.

"Через два з половиною роки (після призначення Тен Гага – прим.) Манчестер Юнайтед залишається непідготовленою командою. Підготуватися ж можна тільки на тренувальному полігоні. Гравці не знають, чого хочуть. Зробіть щось, дайте вболівальникам щось.

Тен Гаг похвалив Постекоглу (тренер Тоттенгема – прим.) за те, як діяв Тоттенгем у недільній грі, тож чому б вам не спробувати зробити що-небудь подібне?", – заявив Скоулз.

Зазначимо, що під керівництвом Тен Гага МЮ поставив антирекорд – команда опустилась на 12 місце після 6 турів АПЛ, такого не було з 2013 року. Наразі у команди набрано 7 з 18 можливих очок.

Нагадаємо, нещодавно керівництво клубу повідомило нідерландському наставнику, що у нього є 2 матчі на виправлення ситуації.

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