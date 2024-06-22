Він не та дев’ятка, яка виснажує суперника: легенда Атлетико оцінив перспективи Довбика в мадридському клубі

Колишній нападник мадридського Атлетико Кіко вважає, що за своїм профайлом Артем Довбик схожий на відомого італійського форварда Крістіана Вієрі.

Про це Кіко розповів у інтерв’ю As.

"Довбик може вписатися у схему Сімеоне. Він виглядає як боєць і йде вперед з усіма, але треба забивати голи щотижня. Я сумніваюся у здатності Довбика працювати без м’яча. Українець — не та 9-ка, яка виснажує суперника. Він потужно працює на просторі й завдяки своєму гольовому чуттю нагадує мені Крістіана Вієрі", — сказав Кіко.

І Кіко, і Вієрі свого часу виступали за Атлетико. Кіко допоміг "матрацникам" виграти чемпіонство Іспаніїі-1995/96, а Вієрі в сезоні-1997/98 із 24 голами став найкращим бомбардиром чемпіонатом Іспанії — так само як і Довбик у кампанії, що завершилася.

Нагадаємо, була інформація, що Атлетико вже досяг принципової домовленості з українським форвардом, а Жирона вже найшла йому потенційну заміну.