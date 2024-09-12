Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Балотеллі: Я отримав кілька пропозицій і шукаю найкращий проєкт для себе

Володимир Кук — 12 вересня, 19:01
Балотеллі: Я отримав кілька пропозицій і шукаю найкращий проєкт для себе
Маріо Балотеллі
Instagram: mb459

Італійський форвард Маріо Балотеллі поділився думками щодо свого майбутнього та заявив, що він наполегливо працює та підтримує свою форму.

Його слова передає Sky Sport.

"Я помітив, що останнім часом про мене багато наклепів. Єдине, чим я займаюся це наполегливо працюю, тренуюся, щоб бути готовим до того, куди піду грати.

Зовсім скоро я виступлю і все проясню, для мене головне тренування і спокій. Я отримав кілька пропозицій і шукаю найкращий проєкт для себе", сказав Балотеллі.

У сезоні-2023/24 34-нападник зіграв 16 матчів за турецький Аданадемірспор, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Наразі легендарний італійський форвард числиться як вільний агент. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 650 тисяч євро.

Маріо Балотеллі Італія Аданадемірспор

Маріо Балотеллі

Індійський клуб відмовився підписати Балотеллі з дисциплінарних міркувань
Ганьба дня: Балотеллі похвалив Путіна, показавши недолуге відео в інстаграмі
Балоттелі потрапив у ДТП в Італії
Балотеллі: Все ще вважаю себе найкращим нападником Італії
Балотеллі: Те, що було на Мудрику – це точно пенальті

Останні новини