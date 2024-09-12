Балотеллі: Я отримав кілька пропозицій і шукаю найкращий проєкт для себе

Італійський форвард Маріо Балотеллі поділився думками щодо свого майбутнього та заявив, що він наполегливо працює та підтримує свою форму.

Його слова передає Sky Sport.

"Я помітив, що останнім часом про мене багато наклепів. Єдине, чим я займаюся — це наполегливо працюю, тренуюся, щоб бути готовим до того, куди піду грати. Зовсім скоро я виступлю і все проясню, для мене головне — тренування і спокій. Я отримав кілька пропозицій і шукаю найкращий проєкт для себе", — сказав Балотеллі.

У сезоні-2023/24 34-нападник зіграв 16 матчів за турецький Аданадемірспор, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Наразі легендарний італійський форвард числиться як вільний агент. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 650 тисяч євро.