Як місцевий князьок на селі став королем скандалів і невігластва в українському футболі

Сьогодні Інгулець зіграв першу гру після того, як президент клубу Олександр Поворознюк поставив ультиматум Українській Прем’єр-лізі, що зніметься з турніру, якщо його команді не дозволять грати на новому стадіоні.

Проблема в тому, що УПЛ навіть теоретично не могла прийняти це рішення, адже стадіон не отримав акт про відповідність спортивної споруди технічним нормам (видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України). Але "Папа", був наполегливим.

Зрештою, це спричинило один з найгучніших скандалів у футбольному середовищі України. Тому я вирішив розповісти про найбільші зашквари одіозного функціонера.

Олександр Поворознюк Facebook

"Ти що, д******б, чи що": як Поворознюк спілкувався з журналістами

Почнемо з вищезгаданого скандалу зі зняттям клубу. Після того, як про це з’явилися чутки, з Поворознюком зв’язався Ігор Лисенко, журналіст проєкту "Дніпрянин". Окрім питань щодо цієї ситуації, Лисенко також поцікавився щодо трансферної політики клубу, на що отримав відповідь у стилі "Папи":

"Ти що, д******б, чи що? Я тобі кажу, що команда знімається, а ти мені тут про трансфери розказуєш, б****ь. Ти що хотів від мене почути, б***ь? Йди н***й тоді, б***ь", — сказав Поворознюк.

Звісно, таке спілкування саме по собі неприйнятне. Проте на цьому скандал не завершився. За кілька днів він у публічній площині пригрозив журналісту:



"Скажу вам більш відкрито — якщо я цього журналіста зустріну і він знову буде ставити мені тупі питання — я йому ще можу є******к набити", — сказав функціонер.

За таку поведінку Асоціація спортивних журналістів України, членом якої є Лисенко, надіслала лист в УПЛ із проханням покарати президента Інгульця, а президент асоціації Олександр Гливинський особисто поспілкувався з Поворознюком, що спричинило ще один скандал. Якщо коротко, то Поворознюк назвав доньку Гливинського "простітуткой".

"Троє футболістів випадково впали в люк і закінчили з футболом": як Поворознюк боровся з договірняками

Президент Інгульця неодноразово заявляв про своє ставлення до договірних матчів. Але в одному інтерв’ю він розповів, як боровся з тими, хто грав на ставки. Так, троє його колишніх футболістів випадково впали в люк, після того, як він дізнався про їхню гру на контору. Що цікаво, розповідаючи про це він добряче посміявся.

"З калаша тра-та-та": як Поворознюк поля захищав

Мене одночасно лякає і захоплює те, з яким спокоєм пан Олександр розповідає про те, як стріляв у людей. Це сталося, коли до нього приїхали, щоб "віджати" поля:

"Приїхали, десь 100 людей. Хотіли віджати, а тут з калаша тра-та-та. Вони порозбігалися, кажуть "ого, тут ще й стріляють". За тисячу гривень дурачків найняли. Я був шокований, вони чи не знали, до кого їдуть. І головне, ніхто з авторитетів не хоче на себе провину брати, всі віднєкуються", — сказав Поворознюк.

Він також так детально розповів схему захоплення землі, що це наштовхує на певні думки, проте то трохи інша історія.

"Вова, ї**ш їх б***ь": як Поворознюк хайпував

Мабуть, більшість українців асоціюють президента Інгульця не з футболом, а зі зверненням до президента України Володимира Зеленського на початку повномасштабного вторгнення. На нього ще потім наклали музику, і цей трек став вірусним, залишаючись в топах чартів понад місяць.

Після цього його почали запрошувати і на єдиний телемарафон, і на MEGOGO (коментувати матчі). Саме під час коментування фіналу Ліги чемпіонів 2022 року між Реалом Мадрид та Ліверпулем. Там він породив ще один мем "Ї***а жаба гадюку". Через манеру його спілкування у суспільстві була хвиля обговорення, чи варто таку людину залучати в інфополе.

Особисто я схиляюся до думки, що такій особистості не місце в інфополі, особливо коли наше суспільство переживає війну. По суті своїм залученням у ЗМІ Поворознюк стає прикладом для нового покоління, адже він популярний, авторитетний, його запрошують, слухають. Тоді чому ж він поганий?

"Я перший, хто послав його н***й": як Поворознюк і Гордон влаштовували жабогадюкінг

Історія взаємовідносин Поворознюка та Гордона довготривала. В інфополі все почалося з того, що пан Олександр публічно назвав Дмитра агентом ФСБ. Далі журналіст пригрозив функціонеру, що приділить йому час, якщо той не вибачиться. Але вибачень не було, тож Гордон виставив серію відео, Присвячених Олександру.

Далі були взаємні погрози та позови до суду. Поворознюк обіцяв вирвати Гордону кадик та згодувати його вовкам, а Гордон у відповідь казав, що у функціонера відберуть його клуб. Але до конкретики або не дійшло, або це залишилося між ними.

Олександр Поворознюк Facebook

"Для мене у світі авторитетів не існує": як Поворознюк з олімпійським чемпіоном спілкувався

Цю історію розповів кореспондент Чемпіона Максим Розенко. У 2015 році він привіз у гості до Поворознюка олімпійського чемпіона Володимира Лютого. Легенда Дніпра повернувся з Німеччини, шукав роботу і Максим вирішив йому трохи допомогти. На зустрічі вони повинні були проговорити деталі можливої співпраці — створення футбольної академії на базі клубу.

Коли приїхали на зустріч, то Поворознюка не було на місці. Мобільний не відповідав. А коли "Папа" таки приїхав, то сказав, що запізнився, бо вчора забухав. 53-літнього Лютого 44-річний "Папа" називав на "ти". "Володя, для мене у світі авторитетів не існує" — з цієї фрази почалася їхня ділова розмова. Детальніше про це та ще кілька не дуже приємних історій можна прочитати ТУТ.

"Вся Україна о***є": як Поворознюк тренера шукав

Цього року був ще один скандал з президентом Інгульця. У ЗМІ почали ширитися чутки, що тренер Миная Желько Любенович очолив клуб з Петрового. Ба більше, сама пресслужба Інгульця оголосила про це. Аж раптом наставник у коментарі для ЗМІ каже, що нічого такого не було і він залишається в Минаї.

В цей час Інгулець вже був без тренера — Сергія Лупашка звільнили. Тож Поворознюку довелося шукати нового наставника, ним став Василь Кобін. Сам функціонер прокоментував цю ситуацію так:

"Ой, б***ь! Колись розкажу, то вся Україна о***є. Поки що розповідати не хочу. Ну це цирк. Я в футболі з таким зіштовхнувся вперше, до сих пір не можу все це переварити.

В мене є хороша історія на цю тему. Знав я одного бригадира. Приходжу якось до нього в гості, а його жінки немає, кажу: "А де дружина?". Він відповідає: "Та оце пішла корову доїть та осталась в одного фермера ночувать". Я питаю: "І часто таке буває?". – "Та пару раз на рік. Така сама х***я і з Любеновичем. Валєра (Пересоляк, президент Миная – прим.) уже його відправив, ми домовились, а тут він приходить назад".

Окрім цього президент Інгульця багатий на скандальні заяви. То він пригрозить людині переїхати його трактором, то скаже, що красти — не корупція, то назве Младена Бартуловича пацюком. Він навіть пишається тим, що був тричі судимий і сидів 8 місяців (хоча пізніше заявив, що збрехав, і сидів лише 21 день). Або як не згадати про ґрати на гостьовому секторі Інгульця?

Важко перерахувати всі зашквари одіозної футбольної особистості, особливо коли він поповнює їх кожні декілька місяців. Навіть не знаю, чи був хтось більш скандальний в українському футболі. А Поворознюк навіть потрапив до бази "Миротворець" за пограбування України. Ось такий він, президент клубу УПЛ — найстатуснішої ліги України.