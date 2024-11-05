Легендарний гол Блохіна у ворота Баварії: момент, що змінив хід історії

Сьогодні, у день 72-го народження легендарного українського футболіста Олега Блохіна, ми згадуємо його один із найвизначніших моментів – легендарний гол у ворота Баварії у 1975 році.

Цей матч став не лише демонстрацією його майстерності, але й важливою подією для всього українського спорту. Завдяки цьому голу Блохін не просто здобув визнання серед світової футбольної еліти, а й приніс Україні її перший Золотий м'яч.

Сьогодні, відзначаючи його внесок, ми вшановуємо шлях Олега Блохіна, який став натхненням для майбутніх поколінь і символом гордості українського футболу.

Осінь 1975 року, Мюнхен. Київське Динамо виходить на поле проти одного з найсильніших клубів Європи – мюнхенської Баварії. Суперкубок УЄФА, і саме тут Олег Блохін, справжня легенда українського футболу, залишив слід, який закарбувався в історії назавжди.

" У 70-ті роки київське Динамо уособлювало в собі всю нашу Україну, тому що тоді воно дійсно домінувало над постійними суперниками з Московії. Динамо у той момент набирало такий темп, який був помітний у всьому світі, а в Європі особливо ", – згадує той період український спортивний журналіст Валентин Щербачов.

Це був не просто матч – це була сутичка між традиційною європейською футбольною силою і молодою, амбітною командою зі Східної Європи, що йшла до своєї великої мети. На полі було чутно тільки один голос – ритм кроків і швидкість, з якою рухався Блохін.

" Усі казали: "Ну куди там до Баварії?" На той час Блохіну було лише 23 роки, але вся Україна сподівалася, що київське Динамо покаже, на що здатне, незважаючи на значні кадрові втрати. Травмовані були четверо провідних гравців Динамо, і така машина, як Баварія, мала просто розтерзати київську команду. Але..." – продовжив Щербачов.

Розв'язка сталася на 67-й хвилині, коли легендарний нападник отримав м'яч і рушив до воріт самостійно, без жодної підтримки.

"За завданням Лобановського Олег Блохін був змушений відтягуватися назад в оборону, хоча страшенно не любив це робити. У другій половині другого тайму він отримує м'яч на своїй половині поля й розганяється. Попереду в нього вже п'ятеро захисників. Він іде на них, обходить одного, другого – будь-хто з гравців зупинився б, бо ніхто не підтримує атаку, нікого немає попереду, щоб передати м'яч. Однак він, вирішує йти прямо", – розповідає про той епізод Щербачов.

Блохін майстерно обіграв захисників, перетворивши своє соло на безперечну демонстрацію футбольної досконалості. Швидкість і техніка не залишили жодного шансу суперникам, а останній удар влучно вразив ворота Баварії, повністю обеззброївши знаменитого воротаря Шеппа Майєра. Стадіон здригнувся, а цей гол став відлунням майбутньої перемоги і справжнім символом футбольної майстерності.

" Це фантастика, таке повторити просто неможливо, ще й у матчах такого рангу", – описує взяття воріт журналіст.

" Блохін є Блохін. Він унікальна людина, майстер свого діла", – коментує гол легендарний гравець Динамо Леонід Буряк.

Цей забитий м'яч став тим моментом, що відкрив нову сторінку в житті Блохіна і всього українського футболу. Його шлях, що починався на простих тренувальних полях Києва, привів його до міжнародної слави.

У 1975 році Блохін став першим українцем, якому вручили Золотий м’яч – престижну нагороду, що вручається найкращому футболісту Європи. Для всього Радянського Союзу це був нечуваний тріумф, а для України – винятковий момент гордості, коли світ визнав талант із Києва як найкращого з-поміж усіх.

" Що імпонувало в Олегові – це те, що він завжди викладався на всі 90 хвилин, повністю. Він бурчав, лаявся на хлопців, якщо вони, на його погляд, не дотягували до потрібного рівня. Викладатися треба повністю – це був його принцип", – підсумував Щербачов.

Золотий м’яч Блохіна символізував більше, ніж просто особисту перемогу – він став знаком того, що Україна має своїх героїв, свої таланти і свою футбольну ідентичність. Блохін приніс українському футболу не тільки визнання, а й надію, що навіть у боротьбі проти найсильніших команд Європи можна здобути славу.