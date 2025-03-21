Ексфорвард збірної Бельгії: У нас більше якості, ніж в України

Колишній форвард збірної Бельгії вважає, що поразка Україні в першій грі не є катастрофічною і все можна буде виправити у матчі-відповіді.

Про це він заявив у студії телеканалу VTM. Його слова цитує сайт Hln.be.

"Це незначна катастрофа. Ми не повинні забувати, що вони ще практично не тренувалися під керівництвом Руді Гарсії. Я бачу, що в неділю все пройде добре. Лукаку, Де Брюйне, Доку додадуть гостроти. У нас більше якості, ви повинні в це вірити", – сказав Дегріз.

59-річний Дегріз за кар'єру виступав за Брюгге, Андерлехт, Шеффілд Венсдей, ПСВ, Гент та Беерсхот. З 1984 до 1996 Марк відіграв 63 матчі за національну команду своєї країни, забив 23 голи.

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом. Головним арбітром призначено німецького рефері Даніеля Зіберта.