Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексфорвард збірної Бельгії: У нас більше якості, ніж в України

Руслан Травкін — 21 березня 2025, 12:16
Ексфорвард збірної Бельгії: У нас більше якості, ніж в України
Марк Дегріз
Скриншот із трансляції

Колишній форвард збірної Бельгії вважає, що поразка Україні в першій грі не є катастрофічною і все можна буде виправити у матчі-відповіді.

Про це він заявив у студії телеканалу VTM. Його слова цитує сайт Hln.be.

"Це незначна катастрофа. Ми не повинні забувати, що вони ще практично не тренувалися під керівництвом Руді Гарсії.

Я бачу, що в неділю все пройде добре. Лукаку, Де Брюйне, Доку додадуть гостроти. У нас більше якості, ви повинні в це вірити", – сказав Дегріз.

59-річний Дегріз за кар'єру виступав за Брюгге, Андерлехт, Шеффілд Венсдей, ПСВ, Гент та Беерсхот. З 1984 до 1996 Марк відіграв 63 матчі за національну команду своєї країни, забив 23 голи.

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом. Головним арбітром призначено німецького рефері Даніеля Зіберта. 

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА збірна Бельгії з футболу

збірна Бельгії з футболу

Раніше працював на матчі "синьо-жовтих" із німецьким клубом: визначилися арбітри поєдинку Бельгія – України
Українська стіна: фанати Реала оцінили перформанс Луніна у матчі з Бельгією
Це що за Роберто Карлос: дружина Зінченка зірвала голос через асист чоловіка в матчі з Бельгією
Зінченко: У другому таймі нам вдалося змінити гру
Ефективні заміни та проблеми Бельгії: збірна України зіграла найкращий матч під керівництвом Реброва

Останні новини