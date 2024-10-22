Легендарний Рівалду назвав найкращого гравця в історії

Володар Золотого м’яча 1999 року, бразилець Рівалду, розповів про те, кого вважає найкращим футболістом всіх часів.

Ексгравця Барселони цитує Sport.es.

"Мессі або Пеле. Я не бачив, як грає Пеле, тільки дивився відео, всі кажуть, що він був неймовірний. Пеле виграв три чемпіонати світу, він бразилець... Але Мессі схожий на Пеле.

У нього була мета стати чемпіоном світу, виграти титул, який був потрібен його кар'єрі, і він завоював його. Днями він забив три голи Болівії. Він змінює гру, і я сподіваюся, що він продовжить грати у футбол, щоб ми могли насолоджуватися цим. Неважливо, звідки ти, адже це Мессі", – заявив бразилець.