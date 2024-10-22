Легендарний Рівалду назвав найкращого гравця в історії
Рівалду
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Володар Золотого м’яча 1999 року, бразилець Рівалду, розповів про те, кого вважає найкращим футболістом всіх часів.
Ексгравця Барселони цитує Sport.es.
"Мессі або Пеле. Я не бачив, як грає Пеле, тільки дивився відео, всі кажуть, що він був неймовірний. Пеле виграв три чемпіонати світу, він бразилець... Але Мессі схожий на Пеле.
У нього була мета стати чемпіоном світу, виграти титул, який був потрібен його кар'єрі, і він завоював його. Днями він забив три голи Болівії. Він змінює гру, і я сподіваюся, що він продовжить грати у футбол, щоб ми могли насолоджуватися цим. Неважливо, звідки ти, адже це Мессі", – заявив бразилець.
Нещодавно Рівалду взяв участь у матчі легенд у Сеулі, в якому також брав участь Андрій Шевченко.