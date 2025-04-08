Легенда Металіста порівняв рівень футболу в Україні та Казахстані

Колишній футболіст харківського Металіста та збірної України Едмар розповів, що футбольна інфраструктура в Україні набагато краща, ніж у Казахстані.

Його слова передає Український футбол.

" Казахи грають у трохи інший футбол. Інфраструктура в Україні набагато краща: стадіони, поля. В Казахстані буває, що команди грають на поганих газонах, що не відповідає рівню гравців. Була ситуація, що приїхало багато легіонерів непоганого рівня, але вони грали на жахливих полях і не змогли розкрити свій потенціал", – сказав Едмар.

Нагадаємо, останнім місцем роботи фахівця був Металіст 1925, де натуралізований бразилець виконував обов'язки головного тренера. Потім він міг опинитися в Тоболі з Казахстану, але сторони не домовилися між собою.

В неділю, 6 квітня, у харківському дербі Металіст обіграв Металіст 1925 з рахунком 1:0 в матчі Першої ліги. Цей результат прокоментував Георгій Судаков, на що відповів президент Металіста 1925.