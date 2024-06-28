Легенда Манчестер Юнайтед увійде в тренерський штаб тен Гага

Екснападник Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой увійде до тренерського штабу клубу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Ще одним асистентом стане Рене Хаке з Го Егед Іглз.

Зазначається, що Ерік тен Гаг узгодив продовження контракту з "червоними дияволами". Договір підпишуть найближчим часом.

🚨🔴 Exclusive story confirmed: Man United will add Ruud van Nistelrooy and René Hake from Go Ahead Eagles to their new backroom staff.



Erik ten Hag will sign new contract in the next days, all agreed and 100% done as revealed earlier this week. ✍🏻



✅🇳🇱 pic.twitter.com/6v9YC7z6dR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024

Ван Ністелрой виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках Руд працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.