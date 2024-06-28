Легенда Манчестер Юнайтед увійде в тренерський штаб тен Гага
Екснападник Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой увійде до тренерського штабу клубу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо
Ще одним асистентом стане Рене Хаке з Го Егед Іглз.
Зазначається, що Ерік тен Гаг узгодив продовження контракту з "червоними дияволами". Договір підпишуть найближчим часом.
Ван Ністелрой виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.
Нагадаємо, у 2022-2023 роках Руд працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.