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Легенда Манчестер Юнайтед увійде в тренерський штаб тен Гага

Олександр Булава — 28 червня, 00:19
Легенда Манчестер Юнайтед увійде в тренерський штаб тен Гага

Екснападник Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой увійде до тренерського штабу клубу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Ще одним асистентом стане Рене Хаке з Го Егед Іглз.

Зазначається, що Ерік тен Гаг узгодив продовження контракту з "червоними дияволами". Договір підпишуть найближчим часом.

Ван Ністелрой виступав за Манчестер Юнайтед з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках Руд працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.

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