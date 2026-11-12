Легенда Динамо Шацьких залишив посаду головного тренера Азії

Киргизька Азія оголосила про відхід Максима Шацьких з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом із 48-річним фахівцем команду покинули його помічники – Віталій Шпанюк (спеціаліст із фізпідготовки), Микола Тищенко (тренер-аналітик), Микита Шквирін (коуч воротарів) та Олег Герасимюк (спеціаліст із гри в обороні).

Нагадаємо, що Шацьких очолював Азію із листопада 2025 року. Відтоді команда провела під його керівництвом 34 матчі, у яких здобула 19 перемог, розписала 8 мирових та зазнала 7 поразок.

Азія фінішувала четвертою у чемпіонаті Киргизстану, набравши 61 бал у 30-ти турах.

Додамо, що ЗМІ сватали Шацького у київське Динамо, де він раніше працював асистентом головного наставника при керівництві Олександра Хацкевича.

Також Шацьких очолював Андіжані, Пахтакор та був помічником у Роторі.

Раніше він відреагував на втрату статусу найкращого бомбардира УПЛ, яким став Андрій Ярмоленко.