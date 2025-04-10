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Маттеус: Неймар забагато думає про себе

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 19:10
Маттеус: Неймар забагато думає про себе
Неймар
Getty Images

Легенда Баварії Лотар Маттеус відповів на запитання про те, чи хотів би бачити у мюнхенському клубі зіркового форварда Сантоса Неймара.

Володаря Золотого м’яча 1990 року цитує ESPN.

"Нам у Баварії не потрібен шоумен. Неймар забагато думає про себе, це моя думка з боку, але я бачив це багато разів. Він один з найкращих гравців світу, тому і грав за такі клуби, за які грав, і заробляв гроші...

Це все добре, але Баварія — це сім’я. Ми піклуємося один про одного. У мене таке відчуття, що Неймар піклується про себе більше, ніж про команду. Нам не потрібен той, хто ставить себе на перше місце, а той, хто йде з командою і досягає з нею результаті", – заявив Маттеус.

Раніше головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік виступив проти повернення Неймара в каталонський клуб.

Баварія Маттеус Неймар Сантос

Неймар

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