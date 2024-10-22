Валенсія у меншості поступилась Лас-Пальмасу в 10 турі Ла Ліги
Валенсія вдома поступилась Лас-Пальмасу у межах 10 туру іспанської Ла Ліги.
Матч завершився з рахунком 2:3.
Команди обмінялись голами у першому таймі – на пенальті від Пепелу гості відповіли влучним ударом Муньйоса.
На старті другої половини гри Лас-Пальмас вийшов вперед завдяки голу 22-річного Фабіу Сілви, а наприкінці зустрічі Альберто Молейро закріпив перевагу.
Зазначимо, що Валенсія догравала поєдинок у меншості. На 79-й хвилині арбітр вилучив Пепелу за удар суперника.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
10 тур, 21 жовтня
Валенсія – Лас-Пальмас 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 14 Пепелу (пен), 1:1 – 43 Муньйос, 1:2 – 54 Сілва, 1:3 – 85 Молейро, 2:3 – 90+4 Таррега
Напередодні Реал без Луніна зумів здолати Сельту, а Барселона розгромила Севілью.