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Гравці тільки Реала та Барселони: Ямал зібрав символічну збірну всіх часів

Олексій Погорелов — 20 липня 2025, 14:34
Гравці тільки Реала та Барселони: Ямал зібрав символічну збірну всіх часів
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал поділився своїм баченням того, хто має опинитися у найвеличнішій команді всіх часів.

Свою Топ-11 футболіст зібрав під час шоу CGTN Sports Scene.

Ця символічна збірна не могла обійтися без легенди рідного клубу Ямала, а саме Ліонеля Мессі. При цьому в його команді опинилися й легенди Реала, такі як Кріштіану Роналду та Серхіо Рамос.

Варто зазначити, що у цій збірній 18-річного іспанця опинилися представники тільки Барселони та Реала.

Символічна збірна всіх часів за версією Ламіна Ямала

  • Ікер Касільяс (Реал Мадрид);
  • Дані Алвес (Барселона);
  • Серхіо Рамос (Реал Мадрид);
  • Жерар Піке (Барселона);
  • Марсело (Реал Мадрид);
  • Зінедін Зідан (Реал Мадрид);
  • Роналдіньо (Барселона);
  • Неймар (Барселона);
  • Кріштіану Роналду (Реал Мадрид);
  • Роналдо (Барселона/Реал Мадрид);
  • Ліонель Мессі (Барселона).

Нагадаємо, що нещодавно Ламін Ямал відсвяткував 18-річчя, що стало головною темою скандальних новин. Футболіст найняв на свою вечірку людей із карликовістю.

У зв'язку із цим Міністерство соціальних прав Іспанії захотіло провести розслідування вечірки.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ламін Ямал

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