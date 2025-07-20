Гравці тільки Реала та Барселони: Ямал зібрав символічну збірну всіх часів

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал поділився своїм баченням того, хто має опинитися у найвеличнішій команді всіх часів.

Свою Топ-11 футболіст зібрав під час шоу CGTN Sports Scene.

Ця символічна збірна не могла обійтися без легенди рідного клубу Ямала, а саме Ліонеля Мессі. При цьому в його команді опинилися й легенди Реала, такі як Кріштіану Роналду та Серхіо Рамос.

Варто зазначити, що у цій збірній 18-річного іспанця опинилися представники тільки Барселони та Реала.

Символічна збірна всіх часів за версією Ламіна Ямала

Ікер Касільяс (Реал Мадрид);

Дані Алвес (Барселона);

Серхіо Рамос (Реал Мадрид);

Жерар Піке (Барселона);

Марсело (Реал Мадрид);

Зінедін Зідан (Реал Мадрид);

Роналдіньо (Барселона);

Неймар (Барселона);

Кріштіану Роналду (Реал Мадрид);

Роналдо (Барселона/Реал Мадрид);

Ліонель Мессі (Барселона).

Нагадаємо, що нещодавно Ламін Ямал відсвяткував 18-річчя, що стало головною темою скандальних новин. Футболіст найняв на свою вечірку людей із карликовістю.

У зв'язку із цим Міністерство соціальних прав Іспанії захотіло провести розслідування вечірки.