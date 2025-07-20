Гравці тільки Реала та Барселони: Ямал зібрав символічну збірну всіх часів
Ламін Ямал
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Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал поділився своїм баченням того, хто має опинитися у найвеличнішій команді всіх часів.
Свою Топ-11 футболіст зібрав під час шоу CGTN Sports Scene.
Ця символічна збірна не могла обійтися без легенди рідного клубу Ямала, а саме Ліонеля Мессі. При цьому в його команді опинилися й легенди Реала, такі як Кріштіану Роналду та Серхіо Рамос.
Варто зазначити, що у цій збірній 18-річного іспанця опинилися представники тільки Барселони та Реала.
Символічна збірна всіх часів за версією Ламіна Ямала
- Ікер Касільяс (Реал Мадрид);
- Дані Алвес (Барселона);
- Серхіо Рамос (Реал Мадрид);
- Жерар Піке (Барселона);
- Марсело (Реал Мадрид);
- Зінедін Зідан (Реал Мадрид);
- Роналдіньо (Барселона);
- Неймар (Барселона);
- Кріштіану Роналду (Реал Мадрид);
- Роналдо (Барселона/Реал Мадрид);
- Ліонель Мессі (Барселона).
Нагадаємо, що нещодавно Ламін Ямал відсвяткував 18-річчя, що стало головною темою скандальних новин. Футболіст найняв на свою вечірку людей із карликовістю.
У зв'язку із цим Міністерство соціальних прав Іспанії захотіло провести розслідування вечірки.