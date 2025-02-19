Ямал: Для мене нереально перейти з Барселони в інший клуб

17-річний талант Барселони Ламін Ямал заявив, що він не уявляє свій перехід в інший клуб.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"До мене не доходять пропозиції інших клубів, але якби вони дійшли до когось із мого оточення, мені б навіть не сказали. Бо у мене є контракт, а також тому, що я вважаю, що перейти в інший клуб для мене було б нереально.

Чи я уявляю своє майбутнє лише в Барселоні? Це єдиний клуб, в якому я був, окрім Ла Торрети, команди, в якій я починав. Але так, я всім зобов'язаний клубу. Зрештою, це місце, де я виріс, в Ла Масії я був з дванадцяти років, а в Барселоні я граю з семи років", – сказав Ямал.

Нагадаємо, у кінці 2024 року Ямал переміг у голосуванні за найкращого гравця Європи (до 21 року), та у віці 17 років і 4 місяців став наймолодшим переможцем у цій номінації.

Цього сезону Ламін Ямал зіграв у 32 матчах Барселони, відзначившись 11 голами та 15 асистами. Також нещодавно хавбек Челсі Коул Палмер поставив вінгера Барселони на перше місце в рейтингу футбольних вундеркіндів.