Він божевільний: Палмер вважає Ямала найкращим вундеркіндом у футболі

Хавбек Челсі Коул Палмер поставив вінгера Барселони Ламіна Ямала на перше місце в рейтингу найкращих вундеркіндів у футбольному світі.

Це 22-річний англієць зробив під час інтерв'ю Sky Sports.

Палмера попросили розставити по місцях від першого до третього Ямала, Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед) та Хаві Сімонса (РБ Лейпциг). І саме 17-річного іспанця гравець "синіх" поставив на перше місце.

"Божевільний, чи не так?. Я не дуже багато бачив його в цьому сезоні, але я грав проти нього у фіналі Євро. Просто подивитися на нього, що він робить... Божевільно. Він такий хороший", – сказав Палмер.

Свого земляка Мейну Палмер поставив на друге місце, а нідерландець Сімонс посів третю сходинку цього рейтингу.

Сам Коул Палмер також продовжує вражати своєю грою. У нинішньому сезоні півзахисник записав на свій рахунок 14 голів та 6 результативних передач у 24 матчах Челсі в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що у Коула Палмера може з'явитися новий одноклубник. Челсі та Манчестер Юнайтед розглядають варіант з обміном гравцями.