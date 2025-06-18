Лаціо продовжив контракт із досвідченим півзахисником
Мауріціо Саррі
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Лаціо продовжив контракт зі своїм центральним півзахисником Матіасом Весіно.
Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.
Сторони погодили пролонгацію угоди на один сезон із зарплатою у 2 мільйоні + бонуси.
Зазначається, що на збереженні Весіно у складі римлян наполягав особисто Мауріціо Саррі.
Минулого сезону Весіно зіграв 29 матчів за "орлів" у всіх турнірах, в яких забив два голи та відзначився п'ятьма результативними передачами.
До Лаціо хавбек приєднався з Інтера у 2022 році, у складі якого ставав чемпіоном Італії.
Раніше римляни оголосили про підписання нового контракту з ексфутболістом Челсі та Барселони.