Лаціо продовжив контракт із досвідченим півзахисником

Лаціо продовжив контракт зі своїм центральним півзахисником Матіасом Весіно.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

Сторони погодили пролонгацію угоди на один сезон із зарплатою у 2 мільйоні + бонуси.

Зазначається, що на збереженні Весіно у складі римлян наполягав особисто Мауріціо Саррі.

Минулого сезону Весіно зіграв 29 матчів за "орлів" у всіх турнірах, в яких забив два голи та відзначився п'ятьма результативними передачами.

До Лаціо хавбек приєднався з Інтера у 2022 році, у складі якого ставав чемпіоном Італії.

Раніше римляни оголосили про підписання нового контракту з ексфутболістом Челсі та Барселони.