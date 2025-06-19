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Лаціо оголосив про продовження контракту з досвідченим півзахисником

Олексій Мурзак — 19 червня 2025, 15:43
Лаціо оголосив про продовження контракту з досвідченим півзахисником
Матіас Весіно
Getty Images

Лаціо оголосив про продовження контракту з 33-річним півзахисником Матіасом Весіно.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

Нова угода з гравцем збірної Уругваю розрахована до літа 2026 року.

Минулого сезону Весіно зіграв 29 матчів за "орлів" у всіх турнірах, в яких забив два голи та відзначився п'ятьма результативними передачами.

До Лаціо хавбек приєднався з Інтера у 2022 році, у складі якого ставав чемпіоном Італії.

Раніше римляни оголосили про підписання нового контракту з ексфутболістом Челсі та Барселони.

Весіно Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А

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