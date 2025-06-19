Лаціо оголосив про продовження контракту з досвідченим півзахисником

Лаціо оголосив про продовження контракту з 33-річним півзахисником Матіасом Весіно.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

Нова угода з гравцем збірної Уругваю розрахована до літа 2026 року.

Минулого сезону Весіно зіграв 29 матчів за "орлів" у всіх турнірах, в яких забив два голи та відзначився п'ятьма результативними передачами.

До Лаціо хавбек приєднався з Інтера у 2022 році, у складі якого ставав чемпіоном Італії.

Раніше римляни оголосили про підписання нового контракту з ексфутболістом Челсі та Барселони.