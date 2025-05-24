Бетіс розписав нічию з Валенсією у 38 турі Ла Ліги

У п'ятницю, 23 травня, в межах останнього, 38 туру іспанської Ла Ліги, відбувся матч між Бетісом та Валенсією.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. За Бетіс у першому таймі забив Антоні, однак в другому Мір вирвав для "кажанів" нічию.

Цей результат ніяк не вплинув і кардинально не вплине на підсумкове розташування команд в турнірній таблиці. Бетіс навіть у разі перемоги б не піднявся вище 6-го місця, не опуститься команда і нижче. Водночас Валенсія, яка ні на що не претендувала, ще раніше оформила перепустку в еліті на наступний сезон.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

38 тур, 23 травня

Бетіс – Валенсія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Антоні, 1:1 – 75 Мір

Standings provided by Sofascore

Програма туру продовжиться завтра, 24 травня. Як відомо, достроково чемпіоном Ла Ліги стала Барселона.