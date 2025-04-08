Осасуна втратила очки в матчі з Леганесом

У понеділок, 7 квітня, відбувся заключний матч 30 туру іспанської Ла Ліги, в якому Осасуна не змогла переграти аутсайдера першості – Леганес.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

На початку другого тайму гості вийшли вперед зусиллями Еррандо, втім, утримати переможний результат не вдалося через пенальті, який наприкінці зустрічі реалізував Раба.

У підсумку Осасуна набрала 35 очок та втрати можливість обійти Севілью, яка йде 12-ю. Водночас Леганес завдяки нічийному результату дещо покращив своє становище внизу турнірної таблиці. В активі команди стало 28 балів, а від виходу із зони вильоту її тепер відділяє всього 2 очки.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

30 тур, 7 квітня

Леганес – Осасуна 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 49 Еррандо, 1:1 – 86 Раба (пен)

Турнірна таблиця Ла Ліги після 30 туру

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Вчора, 6 квітня, в межах 31 туру відбулося 4 поєдинки.