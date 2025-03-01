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Циганков відзначився голом у матчі з Сельтою

Олександр Булава — 1 березня 2025, 15:38
Циганков відзначився голом у матчі з Сельтою
Віктор Циганков
Getty Images

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі з Сельтою у 26 турі іспанської Ла Ліги.

На 21-й хвилині українець з воротарського майданчика пробив по воротах після скидки від партнера.

У нинішньому сезоні Циганков зіграв відзначився двома голом та трьома результативними передачами.

Наразі триває перший тайм зустрічі.

Раніше повідомлялося, що Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в Ла Лізі.

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