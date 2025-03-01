Циганков відзначився голом у матчі з Сельтою

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі з Сельтою у 26 турі іспанської Ла Ліги.

На 21-й хвилині українець з воротарського майданчика пробив по воротах після скидки від партнера.

У нинішньому сезоні Циганков зіграв відзначився двома голом та трьома результативними передачами.

Наразі триває перший тайм зустрічі.

⚽️ GOAL: Tsygankov

🇪🇸 Girona 1-0 Celta Vigopic.twitter.com/psLeImqHTP — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 1, 2025

Раніше повідомлялося, що Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в Ла Лізі.