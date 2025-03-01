Циганков відзначився голом у матчі з Сельтою
Віктор Циганков
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Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відкрив рахунок у матчі з Сельтою у 26 турі іспанської Ла Ліги.
На 21-й хвилині українець з воротарського майданчика пробив по воротах після скидки від партнера.
У нинішньому сезоні Циганков зіграв відзначився двома голом та трьома результативними передачами.
Наразі триває перший тайм зустрічі.
Раніше повідомлялося, що Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в Ла Лізі.