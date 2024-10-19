Реал Луніна зустрінеться із Сельтою, Жирона Циганкова прийме Реал Сосьєдад у 10 турі Ла Ліги

Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться чотири матчі десятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.

Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийме Реал Сосьєдад. Українець пропустить матч через травму Його повернення очікується в середині листопада.

Реал Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з Сельтою. Український воротар відіграв два останні матчі "вершкових" через травму бельгійця Тібо Куртуа.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

10 тур, 19 жовтня

15:00 Атлетик – Еспаньйол

17:15 Осасуна – Бетіс

19:30 Жирона – Реал Сосьєдад

22:00 Сельта Віго – Реал Мадрид

Наразі лідером чемпіонату залишається Барселона. "Блаугранас" набрали 24 очка, у Реала 21 бал. Трійку лідерів замикає Атлетико – 17 балів.

Нагадаємо, напередодні Алавес у меншості вдома поступився Вальядоліду.