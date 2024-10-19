Реал Луніна зустрінеться із Сельтою, Жирона Циганкова прийме Реал Сосьєдад у 10 турі Ла Ліги
Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться чотири матчі десятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.
Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, прийме Реал Сосьєдад. Українець пропустить матч через травму Його повернення очікується в середині листопада.
Реал Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з Сельтою. Український воротар відіграв два останні матчі "вершкових" через травму бельгійця Тібо Куртуа.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
10 тур, 19 жовтня
15:00 Атлетик – Еспаньйол
17:15 Осасуна – Бетіс
19:30 Жирона – Реал Сосьєдад
22:00 Сельта Віго – Реал Мадрид
Наразі лідером чемпіонату залишається Барселона. "Блаугранас" набрали 24 очка, у Реала 21 бал. Трійку лідерів замикає Атлетико – 17 балів.
Нагадаємо, напередодні Алавес у меншості вдома поступився Вальядоліду.