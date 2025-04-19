Манчестер Юнайтед буде готовий придбати юного таланта з АПЛ в разі виграшу Ліги Європи

Манчестер Юнайтед збирається увімкнутися у боротьбу за вінгера Саутгмептона Тайлера Діблінга, якщо клубу вдасться стати переможцем Ліги Європи.

Про це повідомляє ESPN.

За рахунок виграшу другого за значенням єврокубку "червоні дияволи" планують кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, за що вони отримають призові гроші.

Згідно з джерелом, ці кошти манкуніанці планують витратити на Діблінга, який став одним з відкриттів поточного сезону АПЛ. Саутгемптон вимагає за свого вихованця 100 мільйонів фунтів.

Але враховуючи те, що "святі" вже достроково вилетіли до Чемпіоншипу, ніхто не вірить у цю вартість футболіста. МЮ доведеться виграти конкуренцію за гравця, на якого претендують інші клуби Прем'єр-ліги, а також Баварія та РБ Лейпциг.

У нинішньому сезону Тайдер Діблінг зіграв у 33 матчах Саутгемптона, в яких записав на свій рахунок 4 голи та 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вийшов у півфінал Ліги Європи, вирвавши путівку до наступної стадії у драматичному поєдинку з Ліоном.