Легенда Динамо пояснив провал Шахтаря в УПЛ

Колишній футболіст київського Динамо Олег Кузнецов оцінив невдалий виступ Шахтаря у чемпіонаті України, який посів підсумкове третє місце.

Цитує Кузнєцова Blik.

Трансфери "гірників" не виправдали очікувань. Прийшли бразильці, які не відповідають рівню легіонерів часів Мірчі Луческу.

"Цього сезону Шахтар повернувся в епоху початку Луческу, коли захисники і воротар – українці, а атакувальна лінія – бразильці. Донецький клуб купив легіонерів за хороші гроші, але дивлячись на їхню гру, можна сказати, що це не ті бразильці, які були раніше, маю на увазі Марлоса, Вілліана, Фернандінью.

Можливо, щось із них і вийде, але поки що не вразили. Це найголовніша проблема Шахтаря в цьому сезоні", – розповів він.