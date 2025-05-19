Легенда Динамо пояснив провал Шахтаря в УПЛ
Колишній футболіст київського Динамо Олег Кузнецов оцінив невдалий виступ Шахтаря у чемпіонаті України, який посів підсумкове третє місце.
Цитує Кузнєцова Blik.
Трансфери "гірників" не виправдали очікувань. Прийшли бразильці, які не відповідають рівню легіонерів часів Мірчі Луческу.
"Цього сезону Шахтар повернувся в епоху початку Луческу, коли захисники і воротар – українці, а атакувальна лінія – бразильці. Донецький клуб купив легіонерів за хороші гроші, але дивлячись на їхню гру, можна сказати, що це не ті бразильці, які були раніше, маю на увазі Марлоса, Вілліана, Фернандінью.
Можливо, щось із них і вийде, але поки що не вразили. Це найголовніша проблема Шахтаря в цьому сезоні", – розповів він.
Також фахівець виділив кадрові втрати "гірників" та припустив зміну тренера.
"Плюс продали Зубкова, Сікана. Незрозуміла ситуація навколо Судакова, на якого вивісили цінник у 100 мільйонів. Найімовірніше, у новому сезоні в Шахтаря буде новий тренер. Подивимося, як він впорається з бразильцями. Коли в команді дев'ять південноамериканців, то бардак пристойний. Три-чотири ще куди не йшло, ну а дев'ять, особливо якщо вони молоді пацани, то... З ними треба працювати і тримати їх у тонусі, як свого часу робив Луческу. Але ще раз повторюся, рівень бразильців за Луческу був набагато вищим", – зазначив Кузнецов.
Нагадаємо, що вперше за 29 років Шахтар фінішував поза чільною двійкою в чемпіонаті України.
А перемогою в Кубку донецький колектив гарантував собі участь у Лізі Єворопи наступного сезону.