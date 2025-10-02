Український голкіпер Данді Юнайтед здивував прогнозом на матч Шахтаря з Абердіном
Український голкіпер шотландського Данді Юнайтед Євген Кучеренко вважає Абердін фаворитом матчу проти Шахтаря у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.
Цитує гравця "Український футбол".
"Я розпочав би з того, що Абердін – хороша команда. У клубу все добре з фінансування, влітку вони зробили кілька хороших трансферів і, не дивлячись на результати у чемпіонаті, все ж вважаю, що фаворитом є шотландська команда.
Вони гратимуть вдома. У них буде відмінна підтримка, їх віддані фани. Стадіон, певен, буде повним. Домашня атмосфера має їм допомогти. На очах своїх вболівальників Абердін буде грати самовіддано", – сказав він.
Тако Кученко відзначив, що стиль гри шотландського колективу подібний до "гірників".
"В Абердіна стиль гри дуже подібний до того, що сповідує Шахтар – комбінаційний футбол, вихід в атаку через швидкий пас, в них вінгери дуже сильні. Швидкі й технічні хлопці", – заявив Кучеренко.
Матч між Шахтарем і Абердіном відбудеться 2 жовтня в Шотландії. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.
Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.
Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.