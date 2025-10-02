Український голкіпер Данді Юнайтед здивував прогнозом на матч Шахтаря з Абердіном

Український голкіпер шотландського Данді Юнайтед Євген Кучеренко вважає Абердін фаворитом матчу проти Шахтаря у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.

Цитує гравця "Український футбол".

"Я розпочав би з того, що Абердін – хороша команда. У клубу все добре з фінансування, влітку вони зробили кілька хороших трансферів і, не дивлячись на результати у чемпіонаті, все ж вважаю, що фаворитом є шотландська команда.

Вони гратимуть вдома. У них буде відмінна підтримка, їх віддані фани. Стадіон, певен, буде повним. Домашня атмосфера має їм допомогти. На очах своїх вболівальників Абердін буде грати самовіддано", – сказав він.